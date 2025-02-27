Trump'tan ilk kabine toplantısında sert sözler: 'ABD'yi mahvetmek için kuruldu!'

Yayınlanma: 27.02.2025 - 13:44

Güncelleme: 27.02.2025 - 13:45

ABD Başkanı Donald Trump Çarşamba günü ikinci döneminin ilk kabine toplantısını gerçekleştirdi ve ülke ekonomisinden Avrupa'ya uygulanan gümrük vergilerine ve Ukrayna'daki savaşa kadar geniş bir yelpazede konuları ele aldı.

Trump ayrıca teknoloji devi Elon Musk'ı da kısa bir süreliğine kürsüye davet etti. Musk toplantıya 'IT Support' tişörtü ve siyah 'Make America Great Again' şapkasıyla katıldı.

AVRUPA BİRLİĞİ 'ABD'Yİ MAHVETMEK' İÇİN KURULDU

Euronews'te yer alan habere göre Trump, Kanada ve Meksika'dan yapılan ithalata yüzde 25 oranında gümrük vergisi uygulayacağını açıkladı. Sınır güvenliği önlemlerini müzakere etmek üzere geçen ay ertelenen sert gümrük vergilerinin 2 Nisan'da yürürlüğe gireceğini duyurdu.

ABD Başkanı ayrıca Avrupa Birliği'ne (AB) yüzde 25 gümrük vergisi uygulama sözü verdi ve bloğun "ABD'yi mahvetmek" için kurulduğunu iddia etti. Bu Trump'ın AB'yi gümrük vergileriyle tehdit ettiği ilk olay değil. Geçtiğimiz hafta Cumhuriyetçi Başkan, "AB'nin ABD'ye karşı çok adaletsiz davrandığını" söylemiş ve otomobil, ilaç ve çip ithalatına gümrük vergisi getirilmesini talep etmişti.

Kabine toplantısında yaptığı konuşmada ABD'nin kendisini avantajlı hissettiğini vurguladı.

Trump, "Onlar (AB) arabalarımızı kabul etmiyorlar, esasen tarım ürünlerimizi kabul etmiyorlar, kabul etmemek için her türlü nedeni kullanıyorlar ve biz onların her şeyini kabul ediyoruz ve AB ile yaklaşık üç yüz milyar açığımız var," dedi.

AB liderleri geçmişte gümrük vergilerini kesin bir dille reddetmiş ve uygulanmaları halinde bu vergilerle mücadele edeceklerine dair söz vermişlerdi. Bir muhabirin ülkelerin misilleme yapmaya çalışması halinde ne olacağını sorması üzerine Trump, deneyebileceklerini söyledi ancak başarılı olamayacaklarını iddia etti.

Trump, "Biz altın küpüyüz. Herkesin istediği biziz ve misilleme yapabilirler. Ancak bu başarılı bir misilleme olamaz çünkü biz sadece soğuk hindi oluruz. Artık alım yapmayız ve eğer bu olursa, biz kazanırız," diye yanıt verdi.

"UKRAYNA NATO'YA KATILMAYI UNUTABİLİR"

Ukrayna'daki savaşla ilgili konuşan Trump, iki taraftan ne gibi tavizler isteyeceği konusunda ayrıntıya girmekten kaçındı. Ancak ABD Başkanı Ukrayna'nın NATO'ya katılma isteğini reddetti.

Trump Kiev'in askeri ittifaka katılmayı "unutabileceğini" söyledi. Rusya'nın Ukrayna'yı geniş çaplı işgaline atıfta bulunarak, "Bence her şeyin başlamasının nedeni muhtemelen budur" diye ekledi.

ABD Başkanı'nın cuma günü Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy'i Beyaz Saray'da ağırlaması ve Washington'un sürekli desteği karşılığında ABD'nin Ukrayna'nın madenlerine erişimini sağlayan bir maden anlaşması imzalaması bekleniyor.

Trump uzun zamandır ABD'nin Ukrayna'yı desteklemek için çok fazla vergi mükellefi parası harcadığından şikayet ediyor. "Önceki yönetim bizi çok kötü bir duruma soktu," dedi.

Anlaşmanın Kiev'in ABD'ye geri ödeme yapması için bir fırsat olacağına inandığını belirten Trump, "Parayı geri alacağımız ve gelecekte çok daha fazla para alacağımız bir anlaşma yapabildik," dedi.

Hangi tavizler üzerinde anlaşmaya varılacağı sorulduğunda Trump sözü Başkan Yardımcısı JD Vance'e verdi ve Vance ABD Başkanının Putin'le görüşmelerinde taviz verdiği yönündeki haberlere tepki gösterdi.

Vance, "Başkan ne zaman diplomasiye girişse, sizler onu Rusya'ya taviz vermekle suçluyorsunuz," dedi. "Kimseye hiçbir taviz vermedi. O bir diplomatın işini yapıyor. Tabii ki Amerika Birleşik Devletleri Başkanı olarak baş diplomattır."

MUSK'IN SÖZLERİ

ABD Başkanı ayrıca milyarder Elon Musk'ı toplantıda konuşması için davet etti. Milyarder kabine üyesi değil, ancak Devlet Verimliliği Departmanı'nda (DOGE) lider bir role sahip.

Musk, "DOGE ekibiyle birlikte buradaki genel hedef, ülke olarak 2 trilyon dolar açıkla sürdüremeyeceğimiz muazzam açığın ele alınmasına yardımcı olmaktır," dedi. DOGE olmadan "Amerika'nın iflas edeceğini" de sözlerine ekledi.

Musk, hükümet harcamalarını kısma çabalarında DOGE'nin hata yapabileceğini kabul etti. Buna örnek olarak da bakanlığın USAID'in Ebola Önleme programlarını yanlışlıkla iptal etmesini gösterdi. Musk, finansman yeniden sağlanmadan önce hizmetlerde "herhangi bir kesinti olmadığı" konusunda ısrar etti.

Trump 20 Ocak'ta göreve geldiğinden bu yana, ölümcül virüsün yayılmasıyla mücadele çabaları da dahil olmak üzere tüm dış yardımları geçici olarak dondurdu . Bir USAID yetkilisi çarşamba günü yaptığı açıklamada, fonların dondurulmasından bu yana ajansın Ebola müdahalesi için hiçbir fonun serbest bırakılmadığını söyledi.

Teknoloji patronu ayrıca, kamu çalışanlarının işten çıkarılma cezası altında bir önceki haftaki çalışmalarını gerekçelendirmelerini istediği "nabız kontrolü" e-postalarını da savundu.

Bu şartın yerine getirilmesi gereken "yüksek bir çıta" olmadığını söyledi. Devlet maaş bordrosundaki bazı kişilerin ölü ya da hayali olduğuna inanan Musk, e-postaların çalışanların gerçek, canlı ve "e-posta yazabilir" olup olmadıklarını kontrol etmenin bir yolu olduğunu belirtti.