Cumhuriyetimizin 100.Yılı

ABD üniversitesinde Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlandı

ABD üniversitesinde, Cumhuriyetimizin 100. yılı nedeniyle İstiklal Marşı çalındı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 29.10.2023 - 12:53
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ABD'nin Kaliforniya Üniversitesi'nde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında İstiklal Marşımız çalındı.

Kaliforniya Üniversitesi çan saatinde çalınan İstikal Marşı videosu, sosyal medyada büyük ilgi gördü.


ABD Kaliforniya 100. yıl İstiklal Marşı

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