ABD üssüne İHA saldırısı

Yayınlanma: 11.12.2023 - 16:17

Güncelleme: 11.12.2023 - 16:17

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Haseke'nin güneyinde, ABD güçlerinin konuşlandığı Şeddadi Üssü'ne aidiyeti bilinmeyen 2 İHA ile saldırı girişimi yapıldı.

ABD güçlerinin, üzerinde patlayıcı bulunan İHA'ları üsse ulaşmadan düşürdüğü öğrenildi.

Saldırıya ilişkin ABD tarafından henüz açıklama yapılmadı.

Suriye'de son günlerde Tenef bölgesi, Irak sınırına yakın Malikiyye ilçesi, Haseke iline bağlı Şeddadi ilçesi ve Deyrizor ilindeki ABD ordusunun konuşlandığı üslere, aidiyeti bilinmeyen silahlı insansız hava aracı (SİHA) ve karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırılar düzenleniyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG'nin işgalinde, il merkezi ve diğer kırsal bölgeler ise Beşşar Esed rejimi ve İran destekli grupların kontrolünde bulunuyor.

İran destekli gruplar, Fırat Nehri'nin doğu yakasındaki ABD üslerine zaman zaman roket ve SİHA'larla saldırılar düzenliyor.