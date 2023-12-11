ABD'nin Gazze vetosuna senatör Bernie Sanders'tan tepki

ABD'li Senatör Bernie Sanders, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde 8 Aralık'ta yapılan oylamada ABD'nin Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını veto etmesine değinerek, "ABD, insani ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunan bir BM kararını veto etmemelidir" dedi.

İHA
Yayınlanma: 11.12.2023 - 09:16
ABD'nin Gazze vetosuna senatör Bernie Sanders'tan tepki
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Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde 8 Aralık'ta yapılan oylamada ABD'nin Gazze Şeridi'nde acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısını veto etmesine ABD'li Senatör Bernie Sanders tepki gösterdi.

Sanders yaptığı açıklamada, "Gazze'deki Filistinlilerin korkunç koşullarla karşı karşıya olduğu bir dönemde ABD, insani ateşkes ve tüm rehinelerin serbest bırakılması çağrısında bulunan bir BM kararını veto etmemelidir. Gazze'deki çocukların gıda, su ve tıbbi malzemeye ihtiyacı var. Bunun şimdi gerçekleşmesi için mümkün olan her şeyi yapmalıyız" dedi.

ABD VETO ETTİ, İNGİLTERE ÇEKİMSER KALDI

Gazze Şeridi’nde acil insani ateşkes çağrısı yapan karar tasarısı 8 Aralık'ta Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi'nde oylamaya sunulmuş, tasarı ABD tarafından veto edilmişti. İngiltere'nin "çekimser" oy kullandığı oylamada, 13 üye "evet" oyu vermiş, konseyin daimi üyesi ABD'nin "hayır" oyu kullanması nedeniyle karar tasarısı kabul edilmemişti.


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