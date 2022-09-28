ABD, vatandaşlarına Rusya'yı 'derhal terk etmeleri' çağrısı yaptı

28 Eylül 2022 Çarşamba, 13:35

ABD'nin Moskova Büyükelçiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Rusya'da kısmi seferberlik sürecinin başlatıldığı hatırlatıldı.

Rusya vatandaşlığına sahip ABD vatandaşlarının da askeri görev için çağrılabileceği bilgisine yer verilen açıklamada, "böyle bir durumda ABD'nin söz konusu vatandaşlara yardımcı olamayabileceği" kaydedildi.

Rusya’daki ticari uçuşların da kısıtlı bir durumda olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Rusya'yı terk etmek isteyen ABD vatandaşlarının buna yönelik ayarlamalarını hızla yapmaları gerektiği" belirtildi.

Açıklamada, "ABD vatandaşları, Rusya'ya seyahat etmemelidir ve Rusya'da ikamet eden kişiler, sınırlı ticari seyahat seçenekleri devam ederken Rusya'dan derhal ayrılmalıdır" ifadesine yer verildi.



