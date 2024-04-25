ABD’de İsrail karşıtı protestolar büyüyor: "Öğrenciler okuldan atılmalı!"

Yayınlanma: 25.04.2024 - 15:02

Güncelleme: 25.04.2024 - 15:10

ABD’nin New York şehrinde bulunan Columbia Üniversitesi'nde 18 Nisan’da gerçekleştirilen İsrail’in Gazze’deki işgaline karşı öğrenci protestoları esnasında 100'den fazla öğrencinin tutuklanmasının ardından diğer birçok üniversite kampüsünde de gösteriler düzenlendi.

Columbia Üniversitesi’nin yanı sıra dünyanın en iyi üniversiteleri olarak bilinen Harvard Üniversitesi, MIT, Yale Üniversitesi, Teksas Üniversitesi, Güney Kaliforniya Üniversitesi, Ohio Devlet Üniversitesi, Kaliforniya Politeknik Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi de dahil olmak üzere çeşitli kampüslerde protestolar gerçekleştirildi ve polisin sert müdahalesiyle karşılaşıldı.

YÜZLERCE ÖĞRENCİ TUTUKLANDI

Protestoların yayılmasının ardından kampüslerde barikatlar kuran ve üniversite binalarını işgal eden öğrencilerden yüzlercesi tutuklandı.

Columbia Üniversitesi’nde 18 Nisan’da 100’den fazla öğrencinin tutuklanmasının ardından;

• Yale Üniversitesi’nde 21 Nisan’da 60 protestocunun,

• New York Üniversitesi’nde 21 Nisan’da 120 protestocunun,

• Teksas Üniversitesi’nin Austin kampüsünde 23 Nisan’da 34 protestocunun,

• Güney Kaliforniya Üniversitesi’nde 23 Nisan’da 93 protestocunun gözaltına alındığı açıklandı.

Öğrencilerin gözaltına alınmasının yanı sıra, Harvard Üniversitesi, Kaliforniya Politeknik Üniversitesi ve Michigan Üniversitesinde rektörlükler tarafından yüz yüze derslerin yapılmayacağı ve kampüslerin bir süre kapalı kalacağı ilan edildi.

NETANYAHU’DAN TEPKİ

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Çarşamba günü ABD'deki üniversitelerde düzenlenen protestoları "korkunç" olarak nitelendirerek kınadı ve öğrencileri anti-semitik olarak nitelendirdi. Gösterilerin acilen "durdurulması gerektiğini" ifade etti.

BİDEN’DAN KINAMA

ABD Başkanı Joe Biden, 22 Nisan’da yaptığı açıklamada, Filistin yanlısı eylemcileri anti-semitik olarak niteledi ve eylemlerini kınadı.

Geçtiğimiz hafta sonu ortaya çıkan ve bazı protestocuların Yahudi öğrencilere yönelik taciz ve tehditte bulunduğu haberlerinin ardından konuşan Biden, ‘Bu bariz anti-semitik gösterileri kınıyorum ve oldukça tehlikeli buluyorum. Üniversite kampüslerinde ya da ülkenin herhangi bir yerinde anti-semitizmin kesinlikle yeri yoktur’ ifadelerini kullandı.

Bu açıklama üzerine bir araya gelen öğrenciler, eylemlerinin İsrail karşıtı olduğunu ve Yahudi karşıtlığı ile ilgisi olmadığını, ırkçılık karşıtı ve barış yanlısı olduklarını vurguladı.

ÖĞRENCİLER NE İSTİYOR?

Öğrenciler, protestolar esnasında

• Gazze'de kalıcı bir ateşkes sağlanmasını,

• ABD'nin İsrail'e yaptığı askeri yardımın kesilmesini,

• Üniversitelerin silah tedarikçileri ve savaştan kâr eden diğer şirketlerle ilişkilerin kesmesini,

• Protestolar nedeniyle disipline verilen ya da işten atılan öğrenci ve öğretim üyeleri için af çıkarılmasını talep etti.

ÖĞRENCİ GRUPLARI KİMLERDEN OLUŞUYOR?

Kampüslerdeki protestolar, çeşitli öğrenci gruplarından oluşan koalisyonlar tarafından düzenlense de öğrenciler çoğunlukla bağımsız hareket ediyor. Öğrenciler diğer üniversitelerdeki akranlarından ilham aldıklarını söylüyor.

AP News’in haberine göre, çeşitli savcılıklar tarafından haklarında soruşturma açılan öncü öğrenci grupları arasında;

• Filistin’de kurulan ve ‘boykot, tecrit ve yaptırım’ anlamına gelen BDS Hareketi öne çıktı,

• Barış için Yahudilerin Sesi (Jewish Voice for Peace) adlı grup da protestolara destek verdi,

• IFNOTNOW adlı 2014’te kurulan platform da kampüslerde yerini aldı,

• Filistin'de Adalet İçin Öğrenciler (Students for Justice in Palestine) adlı platform da İsrail yanlısı gruplar tarafından hedef gösterilen protestocu gruplardan biri ve protestolara desteğini açıkladı,

• Filistin için Amerikalı Müslümanlar (American Muslims for Palestine) adlı grup da üniversitelerde düzenlenen protestolarda yer aldı.

"ÖĞRENCİLER OKULDAN ATILMALIDIR"

Teksas valisi Greg Abbott sosyal medya platformu X’te çarşamba günü yaptığı açıklamada protestocuların "hapishaneye ait olduklarını" söyledi ve ”Teksas'taki herhangi bir üniversitede nefret dolu, anti-semitik protestolara katılan öğrenciler okuldan atılmalıdır” diyerek tehdit savurdu.