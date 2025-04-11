Yer: Kars... İranlı kuryenin 'makatından' uyuşturucu çıktı

Kars’ta durdurulan yolcu otobüsündeki İranlı kuryenin makatından 105 gram metamfetamin çıktı.

Yer: Kars... İranlı kuryenin 'makatından' uyuşturucu çıktı
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İHA
Yayınlanma: 11.04.2025 - 09:17

Kars Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, savcılık koordinesinde kent merkezinde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan kurye şahıslara yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda narkotik ekiplerince durdurulan yolcu otobüsünde İranlı kurye yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli hareketler sergilen kurye götürüldüğü hastanede yapılan iç beden muayenesinde makatında cisim olduğu anlaşıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kuryenin makatındaki 105,98 gram metamfetamin gerçekleştirilen cerrahi müdahaleyle çıkarıldı. Gözaltına alınarak emniyete getirilen kurye, çıkarıldığı mahkemece "TCK-188 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Etiketler: #amfetamin #uyuşturucu

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