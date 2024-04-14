ABD ve İran'dan saldırı öncesi Ankara ile diplomasi trafiği: Önceden haber verilmiş!

İran, Suriye'deki büyükelçilik binasını vuran İsrail'e karşı dün misilleme saldırısı başlattı. Saldırının önceden Türkiye'ye haber verildiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.04.2024 - 21:58
ABD ve İran'dan saldırı öncesi Ankara ile diplomasi trafiği: Önceden haber verilmiş!
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İsrail, İran'ın Şam'daki büyükelçilik yerleşkesinde yer alan binasına hava saldırısı düzenlemişti. Saldırıda İran Devrim Muhafızları ordusundan toplam 7 kişi ölmüştü.

İran bunun ardından dün gece füze ve İHA'larla İsrail'e hava saldırısı başlattı ancak saldırılar uzun sürmedi. Bunun nedeni olarak diplomasi trafiği gösterildi.

İRAN ÖNCEDEN HABER VERDİ

Reuters‘a konuşan bir Türk diplomatik kaynak, İran’ın İsrail’e karşı saldırısını Türkiye’ye önceden haber verdiğini söyledi.

Aynı yetkili ABD’nin de İran’a Türkiye üzerinden saldırının ‘kısıtlı olması gerektiği’ mesajını verdiğini kaydetti.

OLASILIKLAR MASAYA YATIRILMIŞTI...

BBC’ye bilgi veren bir Türk diplomatik kaynak da “Bakan Hakan Fidan geçtiğimiz hafta hem Blinken’la hem de Abdullahiyan’la görüştü. İran tarafı, olasılıklar konusunda önden bilgi verdi” dedi.

Türk diplomatik kaynak, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’la görüşme sırasında da muhtemel gelişmelerin gündeme geldiğini ifade etti:

“Onlar da bu tepkinin belirli sınırlar içinde kalması gerektiğini bizim aracılığımızla İran’a ilettiler. İran, cevaben, tepkinin israil’in Şam’daki elçiliğine yapılan saldırıya bir yanıt teşkil edeceğini ve ötesine geçmeyeceğini aktardı.”


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