G7 liderleri İran-İsrail gerilimi için toplandı: İran'a kınama yapıldı
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, G7 toplantısında İran'ın İsrail'e yönelik saldırısının oybirliğiyle kınandığını açıkladı.
İran’ın İsrail’e saldırısının ardından G7 ülkelerinin liderleri video konferans yoluyla bir araya geldi.
Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Charles Michel, yaptığı açıklamada, “G7 liderleriyle birlikte İran'ın İsrail'e yönelik eşi benzeri görülmemiş saldırısını oybirliğiyle kınadık. Tüm taraflar itidalli davranmalıdır. Gerilimin azaltılmasına yönelik tüm çabalarımızı sürdüreceğiz. Gazze'deki krizin bir an evvel, özellikle de acil bir ateşkes yoluyla sona erdirilmesi fark oluşturacaktır. Lübnan da dahil olmak üzere Orta Doğu'daki durum önümüzdeki hafta Avrupa Konseyi'nde ele alınacak” dedi.
NE OLMUŞTU?
İsrail kamu yayın kuruluşu KAN'ın ordudan aktardığı bilgiye göre, İran, dün gece yaklaşık 100 balistik füze, 30 seyir füzesi ve 160 kamikaze İHA ile İsrail'e saldırı düzenledi.
İran'ın saldırısına eş zamanlı olarak, İsrail'e Lübnan'dan da yaklaşık 40, Yemen ve Irak'tan da bireysel olarak füze ve İHA fırlatıldığı belirtildi.
İsrail ordusu, savaş uçaklarının ABD öncülüğündeki diğer ülkelerle birlikte İsrail toprakları dışında "20'den fazla seyir füzesini imha ettiğini" iddia etti.
Haberde, (yapılan saldırılarda) İsrail'e herhangi bir seyir füzesinin ulaşmadığı, isabet eden balistik füzelerin ise altyapıya hafif hasarlar verdiği kaydedildi.
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