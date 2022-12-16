ABD ve Kenya arasında nükleer işbirliği
ABD ile Kenya sivil nükleer işbirliği mutabakatı imzaladı.
ABD Dışişleri Bakanlığı, Kenya ile ABD arasında nükleer işbirliğini öngören mutabakat imzalandığını duyurdu.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Kenya ile ABD arasında imzalanan nükleer işbirliği mutabakatına değinildi.
Açıklamada, “Bugün ABD ve Kenya, enerji güvenliği konusundaki işbirliğimizi geliştiren ve diplomatik ve ekonomik ilişkilerimizi güçlendiren Stratejik Sivil Nükleer İşbirliğine (NCMOU) dair mutabakat zaptı imzaladı" ifadeleri kullanıldı.
Mutabakatı ABD Dışişleri Bakanlığı Silahların Kontrolü ve Uluslararası Güvenlikten Sorumlu Müsteşarı Bonnie D. Jenkins ile Kenya Dışişleri Bakanı Alfred Mutua’nın imzaladığı belirtilen açıklamada, “Nükleer Sivil İşbirliği Mutabakat Zaptı, sivil nükleer konularda işbirliğini güçlendiren, hükümet, endüstri, ulusal laboratuvarlar ve akademik kurumlardan uzmanların katılımı için bir çerçeve sağlayarak ABD ile bir ortak ülke arasındaki stratejik bağları güçlendiren ve genişleten diplomatik mekanizmadır" değerlendirmesinde bulunuldu.
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