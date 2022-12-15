ABD, 36 Çinli şirketi kara listeye aldı

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Ticaret Bakanlığı, ABD'nin teknolojik varlıklarından yararlanmalarını kısıtlamak için 36 Çinli şirketi yaptırım listesine dahil ettiğini duyurdu.

AA
15 Aralık 2022 Perşembe, 23:52
ABD, 36 Çinli şirketi kara listeye aldı
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ABD Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 36 Çinli şirkete Amerikan malları, yazılımları ve teknolojilerine erişimi ciddi şekilde kısıtlayacak katı lisans gereklilikleri uygulanacağı aktarıldı.


ABD Çin kara liste

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