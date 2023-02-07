ABD yardım ekibi, Türkiye'ye doğru yola çıktı

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) İnsani Yardım Bürosu ekipleri, Türkiye'ye doğru yola çıktıklarını duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07 Şubat 2023 - 17:42
ABD yardım ekibi, Türkiye'ye doğru yola çıktı
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ABD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen şiddetli depremin ardından harekete geçti.

ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı'nın (USAID) İnsani Yardım Bürosu ekipleri, deprem felaketinde sebebiyle Türkiye'ye doğru yolu çıktıklarını duyurdu.

İnsani Yardım Bürosu, açıklamasında 161 uzman personel ile 12 arama-kurtarma köpeğinin daha önce Türkiye'ye gelen USAID ekibine katılacağı ifade edildi.

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Jeff Flake, dün CNN'e yaptığı açıklamada, "ABD'den iki ekip gönderilecek. Biri Fairfax County'den, diğeri de Los Angeles'tan... Her birinde sanırım 70 personel, arama köpekleri ve sağlık görevlileri var. Bize gerekli olanın bu olduğu söylendi" dedi.



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