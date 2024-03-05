ABD Yüksek Mahkemesinden göçmen kararı: Yasayı askıya aldı

ABD Yüksek Mahkemesi, Texas eyaletinde, polise Meksika sınırından ülkeye yasa dışı yollarla giren göçmenleri gözaltına alma yetkisi veren yasayı geçici olarak durdurdu.

AA
Yayınlanma: 05.03.2024 - 12:35
ABD Yüksek Mahkemesinden göçmen kararı: Yasayı askıya aldı
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The Washington Post gazetesinin haberine göre, ABD Yüksek Mahkemesi Yargıcı Samuel Alito, söz konusu yasayı 13 Mart'a kadar durdurma kararı aldı.

Alito, kararında, Texas eyaleti yetkililerin argümanlarını mahkemeye sunmaları için 11 Mart pazartesi gün sonuna kadar süreleri olduğunu bildirdi.

Texas Valisi Greg Abbott, söz konusu yasayı Aralık 2023'te onaylamıştı.

Yerel yargıçlara, yasa dışı gelen göçmenlerin ülkeden gönderilmeleri yönünde karar alma yetkisini de veren yasanın bugün yürürlüğe girmesi planlanmıştı.

Texas Valisi Abbott, ABD Başkanı Joe Biden yönetimini, sınır güvenliği konusunda yeterli önlem almamakla suçlayarak, düzensiz göçmenlerin ABD'ye geçmek için çoğunlukla tercih ettiği Eagle Pass kentindeki sınır bölgesine yaklaşık 4 kilometre uzunluğunda dikenli tel çekilmesini emretmişti.

Biden yönetimi de sınır güvenliğinin federal hükümetin yetkisinde olduğunu belirterek, dikenli tellerin kaldırılması için ABD Yüksek Mahkemesine başvurmuştu.

Yüksek Mahkeme, Meksika sınırının Rio Grande Nehri boyunca çekilen dikenli tellerin kaldırılmasına hükmetmiş ancak Texas Valisi Abbott'un bu karara uymayacağını açıklaması üzerine Biden hükümeti ile arasındaki anlaşmazlık tırmanmıştı.

Texas Ulusal Muhafızları, mahkeme kararına rağmen 23 Ocak'ta ABD sınır devriyesinin işini yapmasına izin vermemiş, dikenli telleri yerleştirmeye devam etmiş, 25 Cumhuriyetçi eyaletin valileri de ortak bildiriyle Texas'ın yanında olduklarını açıklamıştı.


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