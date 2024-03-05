ABD'de küçük uçak yol kenarına düştü: 5 ölü

Yayınlanma: 05.03.2024 - 10:49

Güncelleme: 05.03.2024 - 10:58

ABD'de Tennessee eyaletinin başkenti Nashville'de küçük bir uçak düştü. Düşerek alevler içinde kalan uçağın içinde bulunan tüm kişilerin hayatını kaybettiği, yetkililerin bölgede yaptığı incelemeler sırasında bölgedeki yolun kısmen trafiğe kapatıldığı ifade edildi. İtfaiye yetkilileri, kazada beş kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

CNN International'ın aktardığına göre, küçük uçak, dün yerel saatle 19.40 sıralarında motor ve enerji arızası rapor ederek John C. Tune Havalimanı'ndan acil iniş izni aldı. Fakat pilot kısa bir süre sonra hava trafiği kontrol birimine piste inemeyeceklerini bildirdi. Uçağın yere çarpmasının da etkisiyle patlayarak alevler içinde kaldığı bilgisi verildi. Nashville İtfaiyesi Sözcüsü Kendra Loney, "Etki çok feciydi; hayatta kalan kimseyi bırakmadı" dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILACAK

Metro Nashville Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Don Aaron da konuya ilişkin açıklamasında, küçük uçağın I-40 yolunun yanındaki çimenlik alana düştüğünü, uçağın düştüğü sırada herhangi bir binaya çarpmadığını belirtti. Aaron, yetkililerin halen ölenlerin kimliğini belirlemeye ve uçağın nereden geldiğini tespit etmeye çalıştığını kaydetti.

Aaron, ABD Ulusal Ulaştırma Güvenlik Heyeti ve Federal Havacılık İdaresi'nin kazanın sebebiyle ilgili soruşturma başlatacağını belirtti.