ABD'de 15 yaşındaki çocuk, 3 kardeşini öldürdü

ABD'nin Alaska eyaletinde 15 yaşındaki çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 kardeşini silahla vurarak öldürdü.

İHA
29 Temmuz 2022 Cuma, 11:45
ABD'de 15 yaşındaki çocuk, 3 kardeşini öldürdü
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ABD'nin Alaska eyaletindeki Fairbanks bölgesinde 15 yaşında bir çocuk, 5, 8, 17 yaşlarında 3 kardeşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.

Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin gelmesi üzerine 4 kardeşin de hayatını kaybettiği açıklanırken, evde bulunan 7 yaş altı 3 kardeşin ise yaralanmadığını bildirildi.

Polis, olay sırasında çocukların anne babalarının evde olmadığını söyledi. 

Alaska Eyalet Birlikleri sözcüsü Tim DeSpain, silahın aileye ait olduğunu söyleyerek, yetkililerin olayın ardındaki nedeni araştırdıklarını belirtti. 


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