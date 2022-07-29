ABD'de 15 yaşındaki çocuk, 3 kardeşini öldürdü
ABD'nin Alaska eyaletinde 15 yaşındaki çocuk, henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı 3 kardeşini silahla vurarak öldürdü.
ABD'nin Alaska eyaletindeki Fairbanks bölgesinde 15 yaşında bir çocuk, 5, 8, 17 yaşlarında 3 kardeşini silahla öldürdükten sonra intihar etti.
Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım ekiplerinin gelmesi üzerine 4 kardeşin de hayatını kaybettiği açıklanırken, evde bulunan 7 yaş altı 3 kardeşin ise yaralanmadığını bildirildi.
Polis, olay sırasında çocukların anne babalarının evde olmadığını söyledi.
Alaska Eyalet Birlikleri sözcüsü Tim DeSpain, silahın aileye ait olduğunu söyleyerek, yetkililerin olayın ardındaki nedeni araştırdıklarını belirtti.
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