ABD'de 1,9 milyar dolarlık loto ikramiyesi dünya rekoru kırdı
ABD'nin ünlü lotosu Powerball'da büyük ikramiye 1,9 milyar dolara ulaşarak dünya rekoru kırdı.
ABD'nin ünlü lotosu Powerball 39 haftadır devretmesinin ardından büyük ikramiye 1,9 milyar dolara ulaşarak dünya rekoru kırdı.
ABD’nin 45 eyaleti, başkent Washington DC, Porto Riko ve Virgin Adaları’nda çekilen lotoda, oynayanların büyük ikramiye için 6 rakamın hepsini bilmesi gerekiyor.
Tüm rakamları bilme ihtimali 292,2 milyonda 1 olan lotoda, söz konusu büyük ikramiyenin tek bir kişiye çıkması halinde lotodan tek seferde en fazla para kazanan talihli olarak dünya rekoru kıracak.
Bir önceki rekor ikramiye olan 1,59 milyar dolar, 3 talihli arasında bölüştürülmüştü. Powerball’da en son 3 Ağustos’ta 200 milyon dolarlık büyük ikramiye Pennsylvania'ya çıkmıştı.
Tahlililer, tek seferde veya 29 yılda taksitli şekilde ödüllerini alabiliyorken, büyük ikramiye federal ve yerel vergilere tabii tutuluyor.
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