Trump: Pensilvanya'da büyük sahtekarlık yapılıyor

Yayınlanma: 06.11.2024 - 01:50

Güncelleme: 06.11.2024 - 01:50

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı eski başkan Donald Trump, devam eden oy verme süreciyle ilgili açıklama yaptı. Trump, Pensilvanya'nın Philadelphia kentiyle ilgili olarak "Pensilvanya'da büyük bir sahtekarlıktan bahsediliyor. Kolluk kuvvetleri yolda" dedi.