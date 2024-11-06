Trump: Pensilvanya'da büyük sahtekarlık yapılıyor

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da oy verme işleminde 'büyük sahtekarlık yapıldığını' iddia etti.

Trump: Pensilvanya'da büyük sahtekarlık yapılıyor
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DHA
Yayınlanma: 06.11.2024 - 01:50

ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı eski başkan Donald Trump, devam eden oy verme süreciyle ilgili açıklama yaptı. Trump, Pensilvanya'nın Philadelphia kentiyle ilgili olarak "Pensilvanya'da büyük bir sahtekarlıktan bahsediliyor. Kolluk kuvvetleri yolda" dedi.


Etiketler: #ABD #ABD seçimleri #Donald Trump

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