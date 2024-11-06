Trump: Pensilvanya'da büyük sahtekarlık yapılıyor
ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da oy verme işleminde 'büyük sahtekarlık yapıldığını' iddia etti.
ABD'nin Cumhuriyetçi başkan adayı eski başkan Donald Trump, devam eden oy verme süreciyle ilgili açıklama yaptı. Trump, Pensilvanya'nın Philadelphia kentiyle ilgili olarak "Pensilvanya'da büyük bir sahtekarlıktan bahsediliyor. Kolluk kuvvetleri yolda" dedi.
Etiketler: #ABD #ABD seçimleri #Donald Trump
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