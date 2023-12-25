ABD'de alışveriş merkezinde çatışma

Yayınlanma: 25.12.2023 - 16:34

Güncelleme: 25.12.2023 - 16:34

ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Colorado Springs kentindeki The Citadel Alışveriş Merkezi’nde yerel saatle 16.34’te iki grup arasında çıkan anlaşmazlık silahlı çatışmayla sonuçlandı.

Silahların patladığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Alışveriş merkezi geçici olarak kapatılırken, bölgede devam eden bir tehlikenin olmadığı açıklandı.