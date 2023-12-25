ABD'de alışveriş merkezinde çatışma
ABD’nin Colorado eyaletinde bir alışveriş merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
ABD’nin Colorado eyaletine bağlı Colorado Springs kentindeki The Citadel Alışveriş Merkezi’nde yerel saatle 16.34’te iki grup arasında çıkan anlaşmazlık silahlı çatışmayla sonuçlandı.
Silahların patladığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2’si ağır 3 kişi yaralandı.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.
Alışveriş merkezi geçici olarak kapatılırken, bölgede devam eden bir tehlikenin olmadığı açıklandı.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bir yıl önce aldığım şehit uyarısı'
- Şehit cenazesinde gerginlik
- Bahçeli 'takip'ten çıktı
- ‘Hepsi isim isim tespit ediliyor’
- Sırrı Sakık ile Soylu birbirine girdi
- Ayşen Gruda'nın kızı Elvan Gruda hayatını kaybetti
- BBP lideri Destici böyle 'istedi'
- Valinin kar tatili isteyen öğrenciye cevabı gündem oldu
- Anket sonuçları açıklandı: Son 20 yılın en iyi 50 dizisi
- Celal Şengör'den 'Kızıl Goncalar' tepkisi