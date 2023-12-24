ABD’nin taziye mesajına başdanışmandan sert tepki: 'Alçak, soykırımcı devlet'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cemil Ertem, Kuzey Irak'ta şehit düşen askerler için sosyal medyada mesaj paylaşan ABD Büyükelçiliği'ne "Alçak, soykırımcı devlet" diyerek tepki gösterdi.
Kuzey Irak'ta 24 saat içerisinde 12 askerin şehit olmasının açıklanmasının ardından ABD Büyükelçiliği, sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı paylaşarak şu ifadeleri kullandı:
"ABD’nin Türkiye’deki Diplomatik Temsilciliği olarak, 22-23 Aralık tarihlerinde yürütülen terörle mücadele operasyonları sırasında hayatını kaybeden 12 Türk askerinin ailelerine ve yakınlarına taziyelerimizi iletiyor, yaralı olan Türk askerine acil şifalar diliyoruz. Terörle mücadelede NATO müttefikimiz Türkiye'nin yanındayız."
AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Cemil Ertem, ABD Büyükelçiliğinin bu mesajını kendi hesabında alıntılayarak şu tepkiyi gösterdi:
"Alçak, soykırımcı devlet ABD. Kucağında beslediğin terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? Mehmetçiğin de Gazzeli çocukların da hesabını vereceksin!"
Alçak, soykırımcı devlet ABD, kucağında beslediğin terör örgütü PKK senin kanlı maşan değil mi? Mehmetçiğin de, Gazzeli çocukların da hesabını vereceksin!!! https://t.co/4lsLuKhF5f— cemil ertem (@cemilertem) December 24, 2023
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