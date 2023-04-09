ABD'de alışveriş merkezinde silahlı saldırı
ABD'nin Delaware eyaletindeki Christiana isimli alışveriş merkezine düzenlenen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.
ABD'nin Delaware eyaletine bağlı Newark kenti yakınlarında bulunan Christiana isimli alışveriş merkezinden silah sesleri yükseldi.
Dün yerel saatle 18.43 sıralarında alışveriş merkezinin yemek katında meydana gelen silahlı saldırıda 8 kişi yaralandı.
Delaware eyalet polisi tarafından yapılan açıklamada, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu kaydedildi.
Saldırının ardından alışveriş merkezi tahliye edildi. Olayla ilgili şu ana kadar gözaltına alınan bir şüpheli olmadı.
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