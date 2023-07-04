ABD'de anne ölümleri 20 yılda iki katına çıktı

Yayınlanma: 04.07.2023 - 11:16

Güncelleme: 04.07.2023 - 11:16

ABD'deki anne ölümlerini inceleyen araştırmacılar, ABD genelinde anne ölümlerinin yirmi yıl içinde iki kattan fazla arttığını ve en fazla ölümün siyah kadınlar arasında meydana geldiğini ortaya çıkardı.

Araştırmacılar, tüm eyaletler ile beş ırksal ve etnik grup içindeki anne ölümlerini inceledi. Siyah anneler ülkenin en yüksek oranlarında ölürken, zaman içinde en büyük artışların Amerikan Yerlisi ve Alaska Yerlisi kadınlar arasında görüldüğü belirtildi.

ABD Tabipler Birliği'nin tıp dergisinde yayımlanan çalışmada, 1999'da 505 olan anne ölümlerinin 2019'da bin 210'a çıktığı tespit edildi.

The Guardian'da yer alan habere göre, araştırmacılardan Dr. Allison Bryant, "Bu, bir kısmının sağlık hizmetleri ve sağlık hizmetlerine erişimle ilgili olduğunu, ancak çoğunluğunun ırkçılıkla ya da insanları sağlıklı olmaktan alıkoyabilecek politika ve prosedürlere sahip olduğumuz şeylerle ilgili olduğunu anlamak için hepimize bir eylem çağrısıdır" ifadesinde bulundu.

Dr. Bryant ayrıca, Covid-19 pandemisinin halihazırda kötü giden süreci hızlandırdığını ve her şeyi daha kötü hale getirdiğini söyledi.