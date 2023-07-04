ABD'de silahlı saldırı: 4 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı

ABD'nin Philadelphia eyaletindeki silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı.

AA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 10:38
ABD'de silahlı saldırı: 4 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı
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ABD'nin Philadelphia eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.

CNN'in haberine göre, dün akşam saatlerinde Philadelphia'nın Kingsessing bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi.

Polis, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 çocuğun yaralandığını söyledi.

Kurşun geçirmez yelek giyen 40 yaşlarındaki saldırganın üzerinde mühimmatla yakalandığını ifade eden polis, bölgede bulunan tüfek ve tabancanın da saldırgana ait olabileceğini belirtti.

Yaralanan 2 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğun sağlık durumlarının stabil olduğu kaydeden polis, saldırgan ile kurbanlar arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını düşündüklerini söyledi.

Saldırıya silahla karşılık verdiği belirtilen ikinci kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

 


ABD Philadelphia silahlı saldırı

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