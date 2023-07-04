ABD'de silahlı saldırı: 4 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı
ABD'nin Philadelphia eyaletindeki silahlı saldırıda 4 kişi öldü, 2 çocuk yaralandı.
ABD'nin Philadelphia eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti, 2 çocuk yaralandı.
CNN'in haberine göre, dün akşam saatlerinde Philadelphia'nın Kingsessing bölgesinde silahlı saldırı düzenlendi.
Polis, saldırıda 4 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 çocuğun yaralandığını söyledi.
Kurşun geçirmez yelek giyen 40 yaşlarındaki saldırganın üzerinde mühimmatla yakalandığını ifade eden polis, bölgede bulunan tüfek ve tabancanın da saldırgana ait olabileceğini belirtti.
Yaralanan 2 ve 13 yaşlarındaki iki çocuğun sağlık durumlarının stabil olduğu kaydeden polis, saldırgan ile kurbanlar arasında herhangi bir ilişki bulunmadığını düşündüklerini söyledi.
Saldırıya silahla karşılık verdiği belirtilen ikinci kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
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