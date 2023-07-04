Abdullah'tan Allen'a: İsmini değiştirip Türkiye'ye girmeye çalışan FETÖ firarisi yakalandı

ABD vatandaşlığına geçerek Türkiye'ye Allen Brooks adıyla giriş yapan terör örgütü FETÖ firarisi şüpheli hareketler sergileyince, polis ekipleri parmak izini aldı. Şüphelinin Allen Brooks değil FETÖ firarisi Abdullah Uzundere olduğu tespit edildi.

DHA
Yayınlanma: 04.07.2023 - 09:56
Abdullah'tan Allen'a: İsmini değiştirip Türkiye'ye girmeye çalışan FETÖ firarisi yakalandı
Abone Ol google-news

İstanbul Havalimanı'nda 23 Haziran Pazar günü ABD'den gelen ABD pasaportlu Allen Brooks isimli bir kişi pasaport işlemleri yapılırken şüpheli hareketler sergiledi. Brooks'un tedirgin hallerini fark eden polis, şüpheliyi parmak izi bölümüne götürdü. 

Burada yapılan çalışmada şüphelinin terör örgütü FETÖ/PDY’ye üye olmak suçundan hakkında arama kararı bulunan Abdullah Uzundere olduğu belirlendi. 

Uzundere, gözaltına alındı. Uzundere işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemede tutuklandı. 

Uzundere'nin ABD vatandaşlığına geçip adını ve pasaportunu değiştirerek Türkiye'ye dönüş yaptığı belirlendi.


fetö FETÖ/PDY firari ABD

İlgili Haberler

FETÖ'den aranan eski rektör, tedavi için gittiği hastanede yakalandı

FETÖ'den aranan eski rektör, tedavi için gittiği hastanede yakalandı
Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'ya çok sert sözler: 'FETÖ parası ile yalıda oturup...'

Ümit Özdağ'dan Nagehan Alçı'ya çok sert sözler: 'FETÖ parası ile yalıda oturup...'
Aralarında doktor ve üsteğmen de var: 9 FETÖ şüphelisi, kaçarken yakalandı

Aralarında doktor ve üsteğmen de var: 9 FETÖ şüphelisi, kaçarken yakalandı

En Çok Okunan Haberler