ABD'de bavulda çocuk cesedi bulundu: Şüpheli anne aranıyor
ABD'nin Indiana eyaletinde bavula konulmuş bir çocuk cesedi buldu. Polis, bir tutuklama yapıldığını ve çocuğun annesinin cinayet emriyle arandığını duyurdu.
ABD'nin Indiana eyaletinde mantar toplamak için ormanı gezen bir kişi, bavul içerisinde çocuk cesedi buldu. Mantar avcısı, bavulun içerisinde çocuk cesedinin yanı sıra siyah çöp poşeti ve yastıkta bulduğunu söyledi.
NBCnews'ün haberine göre, Indiana polisi cesedin kimliğini belirledi.
Indiana Eyalet Polisi, "çocuk 5 yaşındaki Cairo Ammar Jordan olduğunu tespit ettik. Bir kişi tutuklandı ve çocuğun annesi halen serbest. Ancak aranıyor" dedi.
Polis, "Şüpheliler, Dawn Elaine Coleman (37) ve anne Dejaune Ludie Anderson (40) için tutuklama emri çıkarıldı. Coleman, San Francisco eyaletinde gözaltına alındı. Anne ise kaçak" açıklamasında bulundu
Indiana Eyalet Polisi Çavuş Carey Hulls, "Anderson'u bulmak ve adalete teslim etmek için halktan yardım istiyoruz. Tüm bu dava Cairo için adaletle ilgili" açıklamasında bulundu.
Eyalet polisi, Cairo'nun bavula konulmadan önce öldürüldüğünü, bavulu açtıklarında kıyafetlerinin üzerinde olduğunu ve temiz göründüğünü söyledi.
Otopsi raporuna göre, Cairo'nun ishale bağlı elektrolit kaybı sebebiyle yaşamını yitirdi.
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