ABD'de bir başkan adayı daha yarıştan çekildi

Yayınlanma: 13.11.2023 - 10:51

Güncelleme: 13.11.2023 - 10:51

Güney Carolina eyaletinden Cumhuriyetçi Parti senatörü Tim Scott, ABD'de yapılacak 2024 başkanlık seçimleri aday adaylığından çekildiğini bildirdi.

Tim Scott, "Kampanyamı askıya alıyorum. Bence seçmenler, gezegendeki en harika insanlar, bana 'Şimdi olmaz Tim' dediklerini açıkça gösterdiler. Beni desteklemeyeceklerini sanmıyorum, fakat 'şimdi olmaz' dediklerini düşünüyorum" dedi.

ABD başkanlık seçimleri Kasım 2024'te yapılacak.

Cumhuriyetçilerin adaylığı için Donald Trump, Florida Valisi Ron Desantis, işadamı Vivek Ramaswamy, ABD'nin eski Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley ve eski New Jersey Valisi Chris Christie yarışıyor.

Trump, Cumhuriyetçiler arasında reytinglerde önde gidiyor.

Eski ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Kuzey Dakota Valisi Doug Bergum ve eski Arkansas Valisi Asa Hutchinson seçim yarışını çoktan bıraktı.

Demokrat Parti'den ise mevcut Başkan Joe Biden yeniden seçilmek için yarışacak.

The New York Times/Siena College anketine göre, Joe Biden altı büyük eyaletin beşinde muhtemel rakibi Donald Trump'ın gerisinde.