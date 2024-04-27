ABD’de bir Floyd vakası daha: "Nefes alamıyorum"

Yayınlanma: 27.04.2024 - 13:58

Güncelleme: 27.04.2024 - 14:13

ABD’de 2020 yılında polis şiddeti sonucu hayatını kaybeden siyah George Floyd'a benzer bir olayın 18 Nisan’da yaşandığı ortaya çıktı.

ABD’nin Ohio eyaletinin Canton bölgesinde polis tarafından gözaltına alınan 53 yaşındaki siyah Frank Tyson’ın hastanede hayatını kaybettiği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken olay sırasında kaydedilen polisin vücut kamerası görüntüleri Tyson’ın polisin şiddeti sonucu öldüğünü ortaya çıkardı.

POLİS 30 SANİYE BOYUNCA DİZİNİ ÇEKMEDİ

18 Nisan’da yaşanan olayda bir trafik kazası ihbarının ardından harekete geçen polis, olay yerinden kaçan 53 yaşındaki Frank Tyson’ı bir barda gözaltına almaya çalıştı.

Polisin kamera görüntülerinde, 2 polis tarafından yere yatırılarak ters kelepçe takılan Tyson’ın bir diğer polis tarafından da orantısız saldırıya maruz kaldığı görülüyor. Görüntülerde, üçüncü bir polisin diziyle boynuna bastırarak nefes almasını zorlaştırdığı siyah Tyson’ın defalarca “Nefes alamıyorum” dediği anlaşılıyor.

Tyson’ın boynundan 30 saniye boyunca dizini çekmeyen polis birkaç dakika sonra Tyson’ın hareketsiz kaldığını fark ederek nabzını kontrol ediyor ve ardından kalp masajına başlıyor.

Ambulansın olay yerine gelmesiyle hastaneye kaldırılan Tyson’ın daha sonra hayatını kaybettiği açıklandı. Olaya karışan polisin ise soruşturma için açığa alındığı kaydedildi.

GEORGE FLOYD'U HATIRLATTI

25 Mayıs 2020 tarihinde Minneapolis, Minnesota'da Afrikalı Amerikan kökenli bir erkek olan George Floyd, bir market çalışanı tarafından sahte 20 dolarlık banknot kullanmakla suçlandı. Beyaz bir polis memuru Derek Chauvin, Floyd' tutuklamaya çalışırken onu yere yatırdı ve yaklaşık 9 dakika 29 saniye boyunca dizini Floyd'un boynuna bastırarak onu hareketsiz bıraktı. Floyd, bu süreçte defalarca "nefes alamıyorum" diye yalvardı. Bu olay, çevredeki insanlar tarafından videoya kaydedildi ve sosyal medyada yayıldı.

George Floyd'un ölümü, ABD genelinde ve dünya çapında ırkçılık, polis şiddeti ve sosyal adalet konularında büyük protestolara yol açtı. Bu olay, Black Lives Matter hareketini daha da güçlendirdi ve birçok ülkede benzer protestolara ilham verdi. Olayın ardından Derek Chauvin, ikinci derece cinayet dahil olmak üzere birkaç suçtan suçlu bulundu ve hüküm giydi. Floyd olayı, ABD'de polis uygulamaları üzerine birçok yerde reform yapılmasına neden oldu.