ABD'de ırkçı polis şiddeti skandalı daha: Siyahi hamile kadına 5 el ateş ettiler!

01 Haziran 2022 Çarşamba, 14:33

ABD’de yaşanan ırkçı saldırılar dünya gündeminden düşmüyor. Polisin siyahi vatandaşlara uyguladığı şiddet devam ediyor. Son olarak ABD'nin Missouri eyaletinde yaşandı. Polisin hamile bir kadına 5 el ateş etmesi ülke çapında büyük yankı uyandırdı.

ABD’nin Missouri eyaletinde polis, bir araba hırsızlığı vakası için takip yaparken 26 yaşındaki Leonna Hale'ye 5 el ateş ederek tutukladı.



Hürriyet'in haberine göre, yanında 3 çocuğu olan kadın polise silahı olmadığını göstermek için ellerini kaldırarak hamile olduğunu söyledi.

GÖRGÜ TANIKLARI KONUŞTU

Geçtiğimiz cuma günü gerçekleşen olaya tanık olan bir kişi verdiği ifadede kadının silahsız olduğunu ve polisin de bunu bilmesine rağmen kadına ateş etmeye devam ettiğini açıkladı.

Polis, ABD basınına yaptığı açıklamada, Leonna Hale'nin cuma akşamı saat 20.00'de silahlı araba hırsızlığı raporlarına yanıt veren memurlar tarafından vurulduğunu söyledi.

ARABA HIRSIZLIĞI VAKASINDA YAŞANDI

Yapılan açıklamaya göre, Hale, Missouri Eyalet Karayolu devriyesinden kaçmaya çalışırken vuruldu. Vurulan kadının şu an hastanede ve durumunun stabil olduğu bildirildi. Yetkililer saldırıyı araştırdıklarını açıkladılar.

Videoyu kaydeden ve Facebook'ta yayınlayan tanık vurulan kadının koşmaya başlamadan önce ellerini kaldırdığını ve elinde silah olmadığını göstermek için polislerle konuştuğunu anlattı.