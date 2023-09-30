ABD’de bir sürücü aracıyla polis karakoluna daldı

ABD’nin New Jersey eyaletinde bir sürücü, aracını hızla polis karakoluna doğru sürdükten sonra polislerin olduğu odaya daldı.

İHA
Yayınlanma: 30.09.2023 - 21:53
ABD’de bir sürücü aracıyla polis karakoluna daldı
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ABD’nin New Jersey eyaletinde 20 Eylül’de bir sürücü aracını hızla polis karakoluna doğru sürdü.

Polis tarafından dün yayınlanan görüntülerde, aracın büyük bir hızla polislerin bulunduğu odaya daldığı görülürken, sürücünün yüksek sesle Guns N’ Roses grubuna ait Welcome To The Jungle şarkısını dinlediği kaydedildi.

GÖZALTINA ALINDI

Odaya giren araçtan iki eli havada çıkan sürücü polis tarafından gözaltına alındı. Yapılan açıklamada, sürücünün terör saldırısı da dahil çok sayıda suçlamayla karşı karşıya olduğu belirtildi.

Ayrıca sürücünün aynı gün bir konutun garajına kasten saldırmakla da suçlandığı aktarıldı.


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ABD otomobil trafik kazası

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