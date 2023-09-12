İrem Derici'den Sevda Dedeman ile karakolluk olduğu iddialarına yanıt: 'Ne yaşıyorsunuz siz?'

Yayınlanma: 12.09.2023 - 11:26

Güncelleme: 12.09.2023 - 12:54

Sabah Gazetesi'nden Bülent Cankurt'un haberine göre Nişantaşı'ndaki lüks bir klinikte şarkıcı İrem Derici ile Dedeman Holding'in eski patronu merhum iş insanı Murat Dedeman'ın eşi Sevda Dedeman arasında başlayan sözü tartışmanın fiziksel kavgaya dönüştüğü ve tarafların karakolluk olarak birbirlerinden şikayetçi olduğu iddia edilmişti.

Derici ve Dedeman'ı ayırmaya çalışan kliniğin sekreterininde başına saksı isabet ettiği ve hastaneye kaldırılarak bir gün müşahede altında kaldığıda yer alan iddialar arasındaydı.

DERİCİ'DEN YANIT

Ünlü şarkıcı İrem Derici, söz konusu iddialara Instagram hesabından yanıt verdi.

"ABİ NE YAŞIYORSUNUZ SİZ?"

İddiaları yalanlayan Derici, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Bugün de böyle bir deliliğe uyandım. Beyefendi siz hasta mısınız? 12 senedir çok uydurma haber gördüm de bu kadarını görmedim. Size yazıklar olsun, maalesef mahkemede çok büyük kapışacağız. Vazolar, karakollar abi ne yaşıyorsunuz siz? Gram utanmanız da yok, şu kadar yıldır tanıdığınız Özgür Aras'ı (basın danışmanı) bile arayıp var mı doğruluk payı diye sormuyorsunuz bile. Sevda Hanım'ı da bu muazzam kurgu haberinizle tanımış oldum bu arada merhabalar Sevda Hanım. Size de sabah sabah kolay gelsin bu muazzam haberle."