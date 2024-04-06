ABD'de 'Çinli göçmen' paniği: 'Ulusal güvenlik sorununa dönüştü'

ABD'deki yasadışı Çinli göçmen sayısındaki artışın ulusal güvenlik sorunu haline geldiği belirtilerek, göçmenlerin Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile potansiyel bağları konusunda iddialar ortaya atıldı.

Dış Haberler Servisi
Yayınlanma: 06.04.2024 - 16:31
ABD'de 'Çinli göçmen' paniği: 'Ulusal güvenlik sorununa dönüştü'
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ABD sınırına yasadışı yollardan gelen Çin vatandaşlarının sayısı son yıllarda %6,300'den fazla artarak, geçen hafta Çinli bir göçmenin bir deniz üssünde durdurulmasıyla yeniden gündeme gelen ulusal güvenlik endişelerini daha da körükledi.

Ekim ayında başlayan 2024 mali yılında şu ana kadar kuzey ve güney sınırında 22 bin 233 Çin vatandaşının yasadışı geçişine rastlandı. Bu da bu yılın, geçen yılın toplamı olan 24,125'i önemli ölçüde aşacağı anlamına geldiği belirtildi.

Bu rakamın kendisi de önceki iki yıla göre büyük bir artıştı. ABD Gümrük ve Sınır Koruma (CBP) verilerine göre 2021 yılında sadece 342, 2022 yılında ise bin 987 Çin vatandaşı yakalanmıştı. Bu hafta San Diego'da tek bir günde 182 Çin vatandaşının yakalandığı kaydedilldi.

Milletvekilleri, göçmenlerin Çin Komünist Partisi (ÇKP) ile potansiyel bağları konusunda endişelerini dile getirdiler. 

Senatör Roger Marshall'ın (R-Kan) başını çektiği milletvekilleri geçen yıl, "ÇKP'nin talimatıyla casusluk faaliyetlerinde bulunan, askeri ve ekonomik sırları çalan Çin vatandaşlarının belgelenmiş çok sayıda örneği bulunmaktadır" açıklamasında bulunmuşlardı.

İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) en son tehdit değerlendirmesinde Çin'in ABD'ye karşı casusluk ve piyasa manipülasyonu da dahil olmak üzere yağmacı ekonomik uygulamaları kullanabileceği uyarısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Geçtiğimiz hafta Kaliforniya'da Çinli bir kaçak göçmen, Deniz Piyadeleri üssüne izinsiz girmesi ve üssü terk etmesi yönündeki emirlere uymaması üzerine gözaltına alındı. 

ABD Deniz Piyadeleri Eğitim ve Öğretim Komutanlığı sözcüsü, söz konusu kişinin geçerli bir kimliği olmadan Twentynine Palms'daki Deniz Piyadeleri Hava Kara Muharebe Merkezine girmeye çalıştığını söyledi.

Sözcü, "Tesis güvenliği tarafından Condor kapısından çıkması istenmesine rağmen, şahıs izinsiz olarak tesise girmeye devam etmiştir. Askeri kolluk kuvvetlerine derhal haber verildi ve şahıs gözaltına alındı" dedi.


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