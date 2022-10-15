ABD'de de kongre adayı, kampanya için cinsel içerikli filmde oynadı
ABD'de kongre adayı "Cinsiyet pozitifliği" kampanyasına dikkat çekmek amacıyla kendisinin oynadığı cinsel içerikli filmde çekti.
New York kenti bağımsız kongre adayı Mike Itkis, rakibi Jerrold Nadler'i koltuğundan etmek amacıyla yeni bir hamlede bulundu.
Kendini "liberal bağımsız aday" olarak tanımlayan Itkis, "cinsiyet pozitifliği" kampanyasına dikkat çekmek amacıyla kendisinin oynadığı cinsel içerikli film çekti.
FoxNews'ün habersine göre, Itkis, "Sadece bunun hakkında konuşsaydım, bu konuya olan bağlılımı göstermezdi. Şu bir gerçek ki bu yaptığım inanılmaz şeyler öğrenmemi sağlayan bir deneyimdi" açıklamasında bulundu.
Itkis, seçilmesi halinde seks işçiliğini yasal hale getirmeyi vaat etti.
Cinsiyet pozitifliği, rızaya dayalı cinsel aktiviteleri temelde sağlıklı ve zevkli olarak gören tutumdur.
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