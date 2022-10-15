İktidarın 'ABD icazeti' itirafı

15 Ekim 2022 Cumartesi, 04:00

Kamuoyunda sansür yasası olarak bilinen Dezenformasyon Yasası’nın TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmelerinde “icazet” tartışması yaşandı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Amerika ziyaretini “icazet almaya gitti” sözleriyle eleştiren iktidar, teklifin hazırlık aşamasında ABD’den “icazet aldığını” itiraf etti.

34. maddeye ilişkin verilen önerge üzerine söz alan AKP Kahramanmaraş Milletvekili Ahmet Özdemir, “Şunun bilinmesini istiyorum: Biz, Meclis kapanmadan önceki dönemde bu konuya ilgi duyan Amerikalı ilgililerle bu yasayı ve özellikle 29’uncu maddeyi konuştuk. Amerikan Büyükelçiliği Başmüşaviri, Uluslararası Politikalar Şefi...” ifadelerini kullandı.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, “İcazet mi aldınız” diye sorarken AKP’li Mahir Ünal, “Yani onların talebiyle konuştuk” diye yanıt verdi. İYİ Parti Erzurum Milletvekili Naci Cinisli, “Eyvah, eyvah! Amerikalılarla mı konuştunuz siz!” sözleriyle tartışmaya girdi.

AKP’li Özdemir, onların kendileriyle yasayı görüşmek istediklerini kaydederken CHP’li Aydın, “Her şeyi Amerika’ya sorun siz de ya!” tepkisini gösterdi.