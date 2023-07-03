Pentagon, ABD ordusunun trans komutanını paylaştı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) resmi Twitter hesabı, ABD ordusunda görev yapan transseksüel Binbaşı Rachel Jones'ın fotoğrafını paylaştı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.07.2023 - 11:17
Pentagon, ABD ordusunun trans komutanını paylaştı
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ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) resmi Twitter hesabı, ABD ordusunda görev yapan transseksüel Binbaşı Rachel Jones'ın fotoğrafını paylaştı.

Bakanlığın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Binbaşı Rachel Jones, transseksüel bir kadın olduktan sonra teselli buldu. Depresyon ve intihar düşünceleriyle mücadele etmekten özgünlüğü kucaklamaya uzanan yolculuğu hepimize ilham veriyor" ifadelerine yer verildi.

 

Paylaşımda ayrıca, "Jones kendini kabul etme yolunda köklü zorluklarla karşılaştı. LGBTQ+ seslerinin sıklıkla marjinalleştirildiği bir dünyada depresyonla mücadele etti ve intiharı düşündü. Bugün, onun dayanıklılığı benzer mücadelelerle karşı karşıya olan başkaları için bir umut olarak parlıyor" denildi.

Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımın altına kullanıcılar çeşitli yorumlarda bulundu.


LGBTİ+ Pentagon

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