Pentagon, ABD ordusunun trans komutanını paylaştı

Yayınlanma: 03.07.2023 - 11:17

Güncelleme: 03.07.2023 - 11:20

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) resmi Twitter hesabı, ABD ordusunda görev yapan transseksüel Binbaşı Rachel Jones'ın fotoğrafını paylaştı.

Bakanlığın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Binbaşı Rachel Jones, transseksüel bir kadın olduktan sonra teselli buldu. Depresyon ve intihar düşünceleriyle mücadele etmekten özgünlüğü kucaklamaya uzanan yolculuğu hepimize ilham veriyor" ifadelerine yer verildi.

.@USArmy Maj. Rachel Jones found solace after coming out as a transgender female. Her journey from battling depression & suicidal thoughts to embracing authenticity inspires us all. #WhyWeServe https://t.co/9llx7skuC3 — Department of Defense ???? (@DeptofDefense) July 2, 2023

Paylaşımda ayrıca, "Jones kendini kabul etme yolunda köklü zorluklarla karşılaştı. LGBTQ+ seslerinin sıklıkla marjinalleştirildiği bir dünyada depresyonla mücadele etti ve intiharı düşündü. Bugün, onun dayanıklılığı benzer mücadelelerle karşı karşıya olan başkaları için bir umut olarak parlıyor" denildi.

Sosyal medyada dikkat çeken paylaşımın altına kullanıcılar çeşitli yorumlarda bulundu.