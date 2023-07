Pentagon, ABD ordusunun trans komutanını paylaştı

ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) resmi Twitter hesabı, ABD ordusunda görev yapan transseksüel Binbaşı Rachel Jones'ın fotoğrafını paylaştı.

Bakanlığın, Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda "Binbaşı Rachel Jones, transseksüel bir kadın olduktan sonra teselli buldu. Depresyon ve intihar düşünceleriyle mücadele etmekten özgünlüğü kucaklamaya uzanan yolculuğu hepimize ilham veriyor" ifadelerine yer verildi.

.@USArmy Maj. Rachel Jones found solace after coming out as a transgender female. Her journey from battling depression & suicidal thoughts to embracing authenticity inspires us all. #WhyWeServe https://t.co/9llx7skuC3