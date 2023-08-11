ABD'de Demokrat Senatör Manchin, partisinden ayrılmayı düşünüyor
ABD'de Demokrat Senatör Joe Manchin, partisinden ayrılıp bağımsızlığını ilan etmeyi "ciddi şekilde düşündüğünü" söyledi.
Kendisini daha önce "bağımsız bir Demokrat" şeklinde tanımlayan West Virginia Senatörü Joe Manchin, bir radyo sunucusuna verdiği röportajda, Demokrat Parti'den ayrılmayı ve bağımsız ilerlemeyi "ciddi şekilde düşündüğünü" dile getirdi.
Diğer yandan Manchin, bu hususta herhangi bir karar vermediğini vurguladı.
Manchin'in bu ifadeleri 2024 başkanlık seçimleri için yarışabileceği ihtimalini gündeme getirdi.
Aralık ayında da Demokrat Parti'den Arizona Senatörü Kyrsten Sinema, partiden ayrılacağını ve bağımsız olarak yoluna devam edeceğini açıklamıştı.
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