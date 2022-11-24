ABD'de eşcinsel barına saldıran zanlının babası konuştu

24 Kasım 2022 Perşembe, 15:48

ABD'nin Colorado eyaletinde eşcinsel barına gerçekleştirdiği saldırıda 5 kişiyi öldüren 18 kişiyi yaralayan zanlının babası konuştu.

Dövüşçülükten porno yıldızlığına geçen Brink, altı ay öncesine kadar oğlunun intihar ederek öldüğünü düşünüyordu.

CBS8.com'un haberin göre Brink, eski eşininin 2016 yılında Colorado'dan kendisini arayarak oğulları Nicholas Brink'in adını Anderson Aldrich olarak değiştirdiğini ve kendini öldürdüğünü söylediğini belirtti.

Brink, "Annesi bana, müdahale programında bulunduğum ve bir porno oyuncusu olduğum için adını değiştirdiğini söyledi.Kaybının yasını tuttum ve oğlumu kaybettiğimi düşündüm" dedi.

Brink altı yıl boyunca oğlunun öldüğüne inanmış, ta ki Aldrich altı ay önce beklenmedik bir şekilde babasını arayana ve onunla telefonda tartışmaya başlayana kadar.

Brink telefon görüşmesinde, oğlunun kendisine çok kızgın olduğunu ve kendisini öldürmek istediğini söylediğini belirtti.

"OĞLUM GAY OLDU SANDIM"

Eşcinsel barı saldırısının ardından oğlunun savunma avukatlarından bir telefon aldı ve oğlunun Colorado Springs'teki bir LGBTQ+ gece kulübünde silahlı saldırıya karıştığını öğrendi.

Eski dövüşçü ve porno oyuncusu baba, "Bana olayı anlatmaya başladılar, birden fazla kişinin karıştığı bir silahlı saldırı dediler. Sonra buranın gay bar olduğunu öğrendim. Korktum, oğlum gay oldu sandım. Gay olmadığını, saldırgan olduğunu öğrenince içim rahatladı" ifadesinde bulundu

Brink kendisinin bir Mormon kilisesi üyesi olduğunu ve ilk tepkisinin oğlunun neden bir gay barda olduğunu sorgulamak olduğunu söyledi.

Mormon kilisesinde gay yoktur. Biz gaylık yapmayız" diye belirten Brink, "Gidip insanları öldürmenin hiçbir mazereti olamaz. Eğer insanları öldürüyorsanız, yanlış giden bir şeyler var demektir. Çözüm bu değil" dedi.

Brink kurbanların ailelerinden özür dilerken "Kayıplar için üzgünüm. O insanların hayatları değerliydi. Muhtemelen iyi insanlardı. Bu, uğruna birini öldürebileceğiniz bir şey değil" açıklaması yaptı.