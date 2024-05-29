ABD'de etkili olan fırtına park halindeki yolcu uçağını döndürdü
ABD'deki Dallas Fort Worth Havalimanı'nda park halindeki yolcu uçağı fırtınanın etkisi ile döndü.
ABD'de Texas eyaletinde etkili olan olumsuz hava koşulları hayatı etkilemeye devam ediyor.
Dallas Fort Worth Havalimanı'nda American Airlines'a ait park halindeki yolcu uçağı fırtınanın etkisi ile körükten kurtularak döndü.
UÇUŞLAR ERTELENDİ
Söz konusu uçak, saatte yaklaşık 130 kilometre hızla esen fırtınadan etkilenen "birkaç" uçaktan biri olurken, 700 kadar uçuş olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.
ABD'de etkili olan fırtına park halindeki yolcu uçağını döndürdü— Cumhuriyet (@cumhuriyetgzt) May 29, 2024
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