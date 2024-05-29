ABD'de etkili olan fırtına park halindeki yolcu uçağını döndürdü

ABD'deki Dallas Fort Worth Havalimanı'nda park halindeki yolcu uçağı fırtınanın etkisi ile döndü.

İHA
Yayınlanma: 29.05.2024 - 23:19
ABD'de etkili olan fırtına park halindeki yolcu uçağını döndürdü
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ABD'de Texas eyaletinde etkili olan olumsuz hava koşulları hayatı etkilemeye devam ediyor.

Dallas Fort Worth Havalimanı'nda American Airlines'a ait park halindeki yolcu uçağı fırtınanın etkisi ile körükten kurtularak döndü.

UÇUŞLAR ERTELENDİ

Söz konusu uçak, saatte yaklaşık 130 kilometre hızla esen fırtınadan etkilenen "birkaç" uçaktan biri olurken, 700 kadar uçuş olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi.


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