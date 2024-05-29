Rusya'dan ABD uyarısı: Füzeler konuşlandırabilir

Yayınlanma: 29.05.2024 - 15:11

Güncelleme: 29.05.2024 - 15:11

Bazı ülkelerin Moskova'daki büyükelçileriyle Ukrayna kriziyle ilgili bir yuvarlak masa toplantısı yapan Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, ABD'nin Asya'ya ilişkin planlarına dikkat çekti.

Sputnik'in aktardığına göre, Başlangıçta ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler (INF) Anlaşması'ndan Filipinler de dahil yeni topraklarda faaliyet yürütmek için çekildiğini kaydeden Lavrov, Washington'un Asya-Pasifik bölgesindeki diğer ülkelerden de füzelerine ev sahipliği yapmalarını talep edeceğinden emin olduğunu belirtti.

Bugün Batı'daki birçok tarihçi, siyaset bilimci ve uzmanın SSCB ve Varşova Paktı dağıldıktan sonra NATO'nun da dağılması gerektiğini söylediğini belirten Lavrov, hiç kimsenin NATO'yu ortadan kaldırmaya yanaşmadığını ve birçok kişinin bunu hata olarak gördüğünü savundu.

Bugün NATO'nun dağılmamasının nedenini açıkça gördüklerini kaydeden Lavrov, zira ABD'nin Avrupa'yı kontrolü altında tutmak için İttifak'ın korunması konusunda bastırılamaz bir arzusu bulunduğunu söyledi.

Lavrov, Batılı ülkelerin 2000'lerin başında Rusya'yı cepte gördüklerini de belirterek, şunları kaydetti:

"Rusya, 2000 yılında Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ilk kez seçilmesinin ardından saygınlığını ve uluslararası arenada kendisine ait olması gereken haklı konumunu yeniden kazanmaya başladığında, ABD ilk başta bunu ciddiye almadı. Özellikle 2000'li yıllarda kendi haklarına saygı gösterilmesini savunan Rusya'nın bu hakları uluslararası alanda yalnızca işbirliği teklifleri, eşit anlaşmalar yoluyla savunması nedeniyle bunların ulusal karakterin münferit tezahürleri olduğunu düşünüyorlardı ve bunun birçok örneği var."