ABD’de helikopter düştü: 2 kişi öldü
ABD’nin Florida eyaletinde yangın kurtarma helikopterinin evin üzerine düşmesi sonucu 1 personel ile 1 sivil hayatını kaybetti.
ABD’nin Florida eyaletine bağlı Pompano Beach’te yangın kurtarma söndürme helikopterinin bir evin üzerine düştüğü kazanın bilançosu netleşti.
Yetkililerden yapılan açıklamada, kazada helikopterdeki 1 kişi ile evdeki 1 kadının hayatını kaybettiği belirtildi.
Pilot ve 1 sağlık görevlisinin ise helikopterden sürünerek çıkabildiği, hastanede tedavi altına alındığı aktarıldı. Ayrıca yaralanan 2 sivilin de tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
DÜŞME ANI KAMERADA
Çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıyan kaza anında, helikopterin savrularak evin üzerine düştüğü, daha sonra yangın çıktığı görüldü.
Helikopterin düşmeden önce ihbar üzerine Fort Lauderdale kentindeki olay yerine doğru gittiği öğrenildi.
Player Alanı
En Çok Okunan Haberler
-
- Oğlunu geneleve götürdüler, gözyaşlarına boğuldu
- Beyin sağlığının gizli kahramanı
- Bahçeli'den Akşener'e ilk yanıt
- Ölümlü kazayı 'mobese' ortaya çıkardı!
- Artık 'yerli' değiller!
- Bunun adı IMF programı!
- Bir avuç zenginin elinde tarumar edilen doğamız...
- Sabancı çiftini çocukları mı kurtardı?
- Bankalardan mevduat faizi kararı
- Çocuk sesi duymadan uçmanın bedeli belli oldu!