ABD’de şaşkın geyik şekerci dükkanını ziyaret etti

Yayınlanma: 28.08.2023 - 14:34

Güncelleme: 28.08.2023 - 14:47

ABD’nin Washington eyaletindeki Ocean Shores kentinde yer alan bir şekerci dükkanı bu kez farklı bir ziyaretçiyi ağırladı. Buddy and Howies adlı şekerci dükkanına giren geyiğin kısa ziyareti gülümsetti.

O anlara ait güvenlik kamerası görüntülerinde, geyiğin yavaşça etrafa bakındıktan sonra dükkanın kapısından içeri girdiği ve tezgahların etrafında kısa bir tur atıp şekerleri kokladığı görülüyor. Dükkanda bulunanların kendisine yaklaşmasıyla ürken sevimli hayvan, bir tane şeker aldıktan sonra kaçıp uzaklaşıyor.

Dükkan sahibi Jenn Strobel yaptığı açıklamada, "İçeriye girdi ve verdiği tek zarar, bir parça harika şekerleme almış olmasıydı" dedi.