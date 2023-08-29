Beyaz Saray: 'Beyaz üstünlüğünün ABD’de yeri yok'

Yayınlanma: 29.08.2023 - 09:34

Güncelleme: 29.08.2023 - 09:34

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre 26 Ağustos’ta ABD’nin Florida eyaletinde 3 siyahinin silahlı saldırı sonucu öldürülmesine yönelik açıklamalarda bulundu.

Pierre, “Beyaz üstünlüğünün Amerika'da yerinin olmadığını açıkça ve güçlü bir şekilde söylemeliyiz, cevap aramaya devam ederken bile” dedi.



FLORİDA’DAKİ SALDIRI

ABD’nin Florida eyaletinde bir mağazaya ateş açarak 3 siyahinin ölümüne neden olan 21 yaşındaki silahlı saldırgan Ryan Christopher Palmete, daha sonra kendisine ateşe açarak intihar etmişti.

Palmete’nin medyaya ve güvenlik birimlerine ırkçı söylemler ile nefret içeren birçok mesaj bıraktığı öğrenilmişti.

