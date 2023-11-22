ABD'de heyelan: 1'i çocuk 3 ölü, 3 kayıp

Yayınlanma: 22.11.2023 - 13:30

Güncelleme: 22.11.2023 - 13:31

ABD'nin Alaska eyaletine bağlı 2 bin nüfuslu dağlık Wrangell bölgesinde etkili olan şiddetli yağış, toprak kaymasına yol açtı.

Bir yol tamamen trafiğe kapanırken, onlarca evle ulaşım kesildi. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri 1 kız çocuğunun cansız cesedine ulaştı. Dronla havadan yürütülen çalışmalarda ise 2 yetişkinin cesedi bulundu.

Ayrıca 2'si çocuk 3 kişinin ise kayıp durumda olduğu, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.