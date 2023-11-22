ABD'de heyelan: 1'i çocuk 3 ölü, 3 kayıp

ABD'nin Alaska eyaletinde dağlık bölgede yoğun yağışın ardından meydana gelen toprak kayması sonucu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kayboldu.

İHA
Yayınlanma: 22.11.2023 - 13:30
ABD'de heyelan: 1'i çocuk 3 ölü, 3 kayıp
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ABD'nin Alaska eyaletine bağlı 2 bin nüfuslu dağlık Wrangell bölgesinde etkili olan şiddetli yağış, toprak kaymasına yol açtı.

Bir yol tamamen trafiğe kapanırken, onlarca evle ulaşım kesildi. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri 1 kız çocuğunun cansız cesedine ulaştı. Dronla havadan yürütülen çalışmalarda ise 2 yetişkinin cesedi bulundu.

Ayrıca 2'si çocuk 3 kişinin ise kayıp durumda olduğu, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.


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