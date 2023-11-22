ABD'de heyelan: 1'i çocuk 3 ölü, 3 kayıp
ABD'nin Alaska eyaletinde dağlık bölgede yoğun yağışın ardından meydana gelen toprak kayması sonucu biri çocuk 3 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise kayboldu.
ABD'nin Alaska eyaletine bağlı 2 bin nüfuslu dağlık Wrangell bölgesinde etkili olan şiddetli yağış, toprak kaymasına yol açtı.
Bir yol tamamen trafiğe kapanırken, onlarca evle ulaşım kesildi. Bölgeye sevk edilen kurtarma ekipleri 1 kız çocuğunun cansız cesedine ulaştı. Dronla havadan yürütülen çalışmalarda ise 2 yetişkinin cesedi bulundu.
Ayrıca 2'si çocuk 3 kişinin ise kayıp durumda olduğu, arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kar yağışı için tarih verildi!
- Dilan Polat'ın 'bağışı' yeniden gündem oldu
- ‘Vahdettin’ soruşturmasına ilişkin ilk açıklama!
- İktidarın son tuzağına kimler düşecek?
- Portekizli yıldız asla oynamayacağı 2 takımı açıkladı!
- Irak'ın sıfır noktasında 'Trabzon hurması' hasadı
- Filiz Akın'dan kötü haber
- 'Hangi yargı mensubuna ne vereceklerini planlıyorlar'
- Sosyal medyadan tepki yağdı!
- Limiti 25 bin TL'nin altında olan dikkat!