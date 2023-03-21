ABD: Ukrayna'da iki taraf da hedeflerine ulaşamayacak

Yayınlanma: 21 Mart 2023 - 10:39

Güncelleme: 21 Mart 2023 - 10:39

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin konuştu.

Mark Milley, "ne Ukrayna'nın ne de Rusya'nın savaşta siyasi hedeflerine doğru ilerleme kaydedemeyeceğini" ve "bu durumun bir süre daha devam edebileceğini" söyledi.

Milley, "Muhtemelen her iki tarafın da siyasi hedeflerine askeri yollarla ulaşamayacağı bir doğa durumu var ve bu doğa durumu bir süre daha devam edecek" dedi.

Ukrayna'nın bu yıl içinde tüm Rus birliklerini geri püskürtmesinin mümkün olduğunu düşünmediğini belirten Milley, Rusya'nın da Ukrayna'da "hedeflerine ulaşamayacağını" dile getirdi.