ABD'de karavan parkına uçak düştü

Yayınlanma: 02.02.2024 - 11:06

Güncelleme: 02.02.2024 - 11:06

İtfaiye yetkilileri, akşam saatlerinde Clearwater, Florida'da küçük bir uçağın karavan parkına çarptığını ve bunun mobil evleri saran büyük bir yangına yol açtığını söyledi.

İtfaiye ekipleri, saat 19:08'de bir uçak kazası ihbarı aldıklarını ve olay yerine hızla müdahale ettiklerini söylerken, hava trafik kontrolü, pilotun kaybolmadan önce yardım çağrısı yaptığını açıkladı.

Bayside Waters mobil ev parkındaki kaza mahallinin videosunda enkazın sokağa saçıldığı görüldü.

People dergisinde yer alan habere göre, Clearwater İtfaiye Şefi Scott Ehlers bir basın toplantısında, yangınların "hızla söndürüldüğünü" belirtti ancak "Hem uçaktan hem de karavandan çok sayıda ölümün olduğunu doğrulayabilirim" dedi. Ehlers, toplam ölü veya yaralı sayısına ilişkin açıklama yapmazken "Pilotun öldüğüne inanılıyor" ifadesinde bulundu.

Federal Havacılık İdaresi (FAA), yaptığı açıklamada uçağın tek motorlu Beechcraft Bonanza V35 olduğunu ve kazadan kısa bir süre önce "motor arızası" bildirdiğini söyledi. Açıklamada "uçakta kaç kişinin bulunduğunun henüz bilinmediği" belirtildi.

Kaza FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) tarafından araştırılacak.