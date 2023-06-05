ABD'li yetkili Sullivan'dan Türkiye'ye mesaj: Çok iddialı buluyorum

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin Batı yanlısı dış politikasını gözden geçirdiği iddiasına ilişkin, "Bu ifadeyi doğrusu çok iddialı buluyorum." dedi.

AA
Yayınlanma: 05.06.2023 - 13:58
ABD'li yetkili Sullivan'dan Türkiye'ye mesaj: Çok iddialı buluyorum
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, gazeteci Fareed Zakaria'nın, seçim sürecindeki ABD karşıtı ifadeler ve Rusya'dan savunma sistemleri almasının "Türkiye'nin Batı yanlısı dış politikasını gözden geçirdiği" anlamı taşıyıp taşımadığı sorusu üzerine, bu yoruma katılmadığı yanıtını verdi.

Türkiye'nin demokratik bir ülke olarak yakın zamanda cumhurbaşkanı seçimini yaptığını anımsatan Sullivan, tablonun görünenden daha karmaşık olduğunu ifade etti.

Sullivan, Türkiye'nin bağımsız bir dış politika izlemesinin eksen değişikliği olarak algılanmaması gerektiğine işaret ederek, "Bu ifadeyi (Türkiye'nin Batı yanlısı dış politikasını gözden geçirdiği) doğrusu çok iddialı buluyorum" değerlendirmesini yaptı.

Türkiye'nin Ukrayna-Rusya Savaşı'nda izlediği politikayı da örnek gösteren Sullivan, "Ukraynalıların kendini savunma çabalarını desteklemek için her düzeyde Ukrayna ile ilişki kurup çaba gösterdiler" dedi.

Jake Sullivan, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler'deki (BM) oylamalarda da Ukrayna'nın bağımsızlığı ve toprak bütünlüğü yönünde oy kullandığına dikkat çekti.

ABD Başkanı Joe Biden'ın seçim dolayısıyla AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı aradığını hatırlatan Sullivan, Biden'in, görüşmede savunma alanında Türkiye'nin F-16 uçak talebini desteklediğini aktardı.

Sullivan, Biden'in telefon görüşmesinde Erdoğan'a, "NATO'nun güçlü bir üyesi ve küresel çaptaki müttefiki olan Türkiye ile yakın çalışmayı sürdürmek" istediğini ilettiğini kaydetti.


ABD Rusya

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