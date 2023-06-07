ABD'den İranlı ve Çinli kişi ve kuruluşlara yaptırım
ABD’nin, İran ve Çin Halk Cumhuriyeti'nde bulunan 7 kişi ve 6 kuruluştan oluşan bir satın alma ağına yaptırım uygulayacağı belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı sözcülüğünden yapılan yazılı açıklamada, İran’ın balistik füze programında kilit rol oynayan kişi ve kuruluşların hedef alındığı kaydedildi.
Açıklamada, İran ve Çin’deki 7 kişi ve 6 kuruluştan oluşan bir satın alma ağına İran’daki balistik füze programına desteklerinden dolayı yaptırım kararı alındığı bildirildi.
Söz konusu satın alımları İran’ın Çin’de bulunan Savunma ataşesinin koordine ettiğine işaret edilen açıklamada, “ABD, İran'ın satın alma ağlarını bozmak için elindeki her aracı kullanma kararlılığını sürdürüyor ve İran'ı eylemlerinden sorumlu tutmak için müttefikler ve ortaklarla birlikte çalışıyor” ifadesi paylaşıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- THY çalışanı veda mektubu bırakıp intihar etti!
- Fatih Portakal'dan asgari ücret kulisi: Rakamı açıkladı
- Beşiktaş'tan emektar kaptana veda töreni!
- Acı haberi Irmak Ünal duyurdu: Bizlere veda etti
- Motosiklet satın alacaklar dikkat! 125 cc'de tezgâh!
- AİHM'den 'hak ihlali' kararı
- 16 yaşındaki çocuk tutuklandı
- Röportaj polemiği dikkat çekti: 'Akıllı olacaksınız'
- Ünlü ekonomist aktardı: Mehmet Şimşek'ten itiraf
- Erdoğan'ın hedefinde yine LGBTİ+'lar var