ABD'de özel jet düştü: 5 ölü

ABD'nin Virginia eyaletinde özel bir jetin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.

AA
Yayınlanma: 11.03.2024 - 09:51
ABD'de özel jet düştü: 5 ölü
Abone Ol google-news

Virginia Eyalet Polisinin yaptığı açıklamada, "IAI Astra 1125" tipi çift motorlu özel jetin Virginia'nın Bath bölgesine düştüğü bildirildi.

Jetin düşmesinin ardından yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, uçaktaki biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Federal Havacılık İdaresi de Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ile kazaya ilişkin ortak soruşturma yürüteceklerini açıkladı.


ABD haberleri Virginia haberleri

İlgili Haberler

ABD'de yaz saati uygulaması başladı

ABD'de yaz saati uygulaması başladı
ABD Başkanı Biden'dan 'genç ve yakışıklı' reklam filmi

ABD Başkanı Biden'dan 'genç ve yakışıklı' reklam filmi
Çinli araçların sonu mu geliyor? ABD ve AB kıskaca aldı! Elektrikli otomobil üretiminde Çin 'gizli destek'le suçlanıyor: İşte masadaki planlar...

Çinli araçların sonu mu geliyor? ABD ve AB kıskaca aldı! Elektrikli otomobil üretiminde Çin 'gizli destek'le suçlanıyor: İşte masadaki planlar...
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

105 milyon liralık vurgun yapılmış: Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya yolsuzluk davası

105 milyon liralık vurgun yapılmış: Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu'ya yolsuzluk davası
Hakan Peker ve Meral Akşener, Safranbolu’da büyük coşkuyla şarkı söyledi

Hakan Peker ve Meral Akşener, Safranbolu’da büyük coşkuyla şarkı söyledi
Mansur Yavaş, Keçiören'de konuştu: Saygı duymak zorundasınız

Mansur Yavaş, Keçiören'de konuştu: Saygı duymak zorundasınız
İşte son İstanbul anketinin sonuçları: İmamoğlu 3 puan önde

İşte son İstanbul anketinin sonuçları: İmamoğlu 3 puan önde
İBB ve CHP’nin anketleri ortaya çıktı: İmamoğlu ve Kurum arasındaki oy farkı açıldı

İBB ve CHP’nin anketleri ortaya çıktı: İmamoğlu ve Kurum arasındaki oy farkı açıldı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Ramazan müjdesi: İndirimli et ve kıyma Başkent Market’lerde!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Ramazan müjdesi: İndirimli et ve kıyma Başkent Market’lerde!
Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'nun sert açıklamalarına yanıt: 'Bitti benim için...'

Fatih Portakal'dan Kılıçdaroğlu'nun sert açıklamalarına yanıt: 'Bitti benim için...'
Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu

Günlük burç yorumları: 11 Mart 2024 Pazartesi Yay burcu yorumu