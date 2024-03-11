ABD'de özel jet düştü: 5 ölü
ABD'nin Virginia eyaletinde özel bir jetin düşmesi sonucu 5 kişi hayatını kaybetti.
Virginia Eyalet Polisinin yaptığı açıklamada, "IAI Astra 1125" tipi çift motorlu özel jetin Virginia'nın Bath bölgesine düştüğü bildirildi.
Jetin düşmesinin ardından yangın çıktığı ifade edilen açıklamada, uçaktaki biri çocuk 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Federal Havacılık İdaresi de Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu ile kazaya ilişkin ortak soruşturma yürüteceklerini açıkladı.
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