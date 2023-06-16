ABD’de palet fabrikasında korkutan yangın

ABD’nin Kansas kentindeki sanayi bölgesinde yer alan bir palet fabrikasında yangın çıktı.

İHA
Yayınlanma: 16.06.2023 - 08:12
ABD’de palet fabrikasında korkutan yangın
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ABD’nin Missouri eyaletinde yer alan Kansas kentindeki Kuzeydoğu Sanayi Bölgesi'nde bulunan palet fabrikası Pioneer Pallet Brokerage Co.'da yangın çıktı. Bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edilirken, yangını müdahale sürüyor.

Kansas City İtfaiye Departmanı tarafından yapılan açıklamada, alarm seviyesinin 3 olduğu belirtilerek, fabrikada kimyasal madde bulunmadığı ifade edildi.
Kısa sürede büyüyen yangında şu ana kadar ölen ya da yaralanan olmadığı açıklandı.


ABD Yangın palet fabrikası

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