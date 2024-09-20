ABD’de polis, sürücüye yardım etmek için hareket halindeki araca tırmandı

ABD’de polis, seyir halindeyken garip hareketler sergileyerek aracını durduramayan bir sürücüye yardımcı olmak için sürücünün aracına tırmandı. O anlar polisin vücut kamerasına yansıdı.

ABD’de polis, sürücüye yardım etmek için hareket halindeki araca tırmandı
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DHA
Yayınlanma: 20.09.2024 - 12:41

ABD’nin Michigan eyaletinde polis, yolda giderken aracının farlarını yakıp söndüren ve garip hareketler sergileyen 63 yaşındaki erkek sürücüye yardımcı olmak için seyir halindeyken sürücünün arabasına tırmandı.

Polisten yapılan açıklamada, “Polisler, garip hareketlerde bulunan 63 yaşında bir erkek olan sürücüye dur emri verdi fakat durmadı ve yaklaşık 5 mil hızla güneye doğru yola devam etti. Memurlar, sersemlemiş görünen ve istekleri kavrayamayan sürücünün yanına yanaştı.

Sonunda sürücü camını açtı ve kısa bir süreliğine frene bastı. Devriye aracının yolcu tarafında bulunan Memur Miron, arabanın camından çıkıp araçlar yol almaya devam ederken arabaya tırmanmaya başardı. Memur Miron aracı durdurabildi. Daha sonra sürücünün tıbbi durumunu doğrulamak için bir aile üyesini aradı” denildi.


Etiketler: #ABD #polis #araç

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