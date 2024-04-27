ABD'den Ukrayna'ya tarihi destek: Şimdiye kadarki en büyük askeri yardım

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin 6 milyar dolarlık yeni askeri yardım paketinin bir parçası olarak Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri ve topçu mühimmatı sağlayacağını duyurdu. Austin, "Bu, bugüne kadar taahhüt ettiğimiz en büyük güvenlik yardım paketidir" dedi.

DHA
Yayınlanma: 27.04.2024 - 10:59
ABD'den Ukrayna'ya tarihi destek: Şimdiye kadarki en büyük askeri yardım
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ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, dün Pentagon'da düzenlediği basın toplantısında ABD Senatosunun onayladığı ve Başkan Biden'ın imzaladığı 61 milyar dolarlık paketin bir parçası olan Ukrayna savunma paketi hakkında bilgi verdi.

Ukrayna Savunma İrtibat Grubu toplantısının ardından konuşan Austin, Ukrayna’ya bugüne kadar sağlanacak en büyük güvenlik yardım paketiyle ilgili olarak, “Ukrayna Güvenlik Yardım Girişimi aracılığıyla Ukrayna'ya ABD endüstrisinden yeni destek sağlamamıza olanak sağlayacak 6 milyar dolarlık ek taahhüdü duyurmaktan memnuniyet duyuyorum. Bu, bugüne kadar taahhüt ettiğimiz en büyük güvenlik yardım paketidir" dedi.

Austin ayrıca, 6 milyarlık yardım paketinin Ukrayna'nın Patriot ve NASAMS hava savunma sistemleri, daha fazla insansız hava aracı ve önemli miktarda topçu ile hava savunma mühimmatını içereceğini ifade etti. ABD Temsilciler Meclisi, aylar süren bekleyişin ardından geçtiğimiz hafta İsrail ile Ukrayna’ya askeri yardım ve Gazze, Sudan, Haiti’ye insani yardımlar içeren 61 milyar dolarlık paketi yapılan oylamayla kabul etmişti. Austin, kabul edilen yardım paketinin içinde bulunan 6 milyar dolarlık ek güvenlik paketinin sadece Ukrayna’nın savunmasına değil ABD’deki endüstrinin kapasitesine de bir yatırım olduğunu vurguladı.

ZELENSKİ’DEN TEŞEKKÜR MESAJI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski askeri yardım paketi ile ilgili olarak, “ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'e teşekkür ediyorum. Savaş karşıtı koalisyonumuz olan Ukrayna Savunma Temas Grubu'nun 2 yıl önce onun kişisel inisiyatifiyle kurulmasını, çabaları birleştirmesini ve 50'den fazla ülkeyi bir araya getirmesini takdirle karşılıyoruz. Tüm ortaklarımıza destekleri için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.


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