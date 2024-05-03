ABD'de şaşırtan olay: Sadece 2.5 ayda 2 kez büyük ikramiyeyi kazandı!
ABD'nin Massachusetts eyaletinde bir kadın, 10 hafta içinde şans oyunlarından iki kez 1'er milyon dolar ikramiye kazandı.
ABD'nin Massachusetts eyaleti piyango idaresi, Attleborough kentinde Christine Wilson adındaki kadının 10 hafta içinde aldığı iki bilete de 1'er milyon dolarlık ikramiye vurduğunu duyurdu.
Piyango idaresinden yapılan açıklamada, Wilson'ın kazancını tek seferde vergilerden sonra 650 bin dolar olarak almaya karar verdiği ve bu parayı tasarruf etmeyi planladığı belirtildi.
Wilson'ın ilk ödülünü de aynı şekilde şubatta aldığı bildirildi.
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